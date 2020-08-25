قبل دخوله غزة.. سفير قطر يصل إسرائيل ويلتقي مسؤولين

يبدو أن قطر تعهدت باستمرار الدفع إلى ما بعد سبتمبر، إلى حركة حماس وقطاع غزة، من أجل الحفاظ على تهدئة الوضع بعد أن شهد توترا متصاعدا بين حماس وإسرائيل خلال الأيام الماضية.

فقد أفاد مراسل "العربية"، الثلاثاء، أن السفير القطري محمد العمادي وصل إلى إسرائيل، والتقى مسؤولين إسرائيليين قبل دخول غزة.

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جاء ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وفداً أمنياً من الجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك (جهاز الأمن العام)، زار الدوحة لبحث الوضع في غزة مع المسؤولين القطريين.

وأوضحت أن قائد اللواء الجنوبي في الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي، زار الدوحة مؤخرا برفقة ضباط أمن آخرين، وأنه عمل على بلورة تفاهمات لتسوية، أو لوقف إطلاق النار يوافق عليها قادة حماس في الخارج، المقيمون في العاصمة القطرية، خصوصا إسماعيل هنية، رئيس الدائرة السياسية، وصالح العاروري نائبه.

إلى ذلك، أفادت معلومات العربية، الثلاثاء، بأن الوفد الإسرائيلي ذهب وطلب من قطر التدخل لوقف التصعيد من خلال الدور المالي، والتعهد باستمرار الدفعات الشهرية لغزة.

كما أشارت المعلومات إلى أن حماس طالبت بالتزام قطر بتسديد الدفعات لثلاث سنوات مقبلة، وأن تقوم الأمم المتحدة بتنفيذ مشاريع إنسانية واقتصادية في القطاع، وبناء محطة كهرباء، وإقامة منطقتين صناعيتين.

أتت تلك الزيارة بعد أن تكررت العمليات من القطاع باتجاه إسرائيل والعكس.