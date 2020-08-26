أول سياسي شهير في تركيا.. كورونا يتسلل إلى باباجان

بتغريدة مقتضبة على تويتر، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان، البالغ من العمر 53 عاماً، إصابته بفيروس كورونا.

وقال وزير الاقتصاد السابق ورئيس حزب الديمقراطية والبناء المنافس للحزب الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، على حسابه على تويتر مساء أمس الثلاثاء، إنه أجرى فحصاً للفيروس التاجي وأتت النتيجة إيجابية.

Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah.



Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin. — Ali Babacan (@alibabacan) August 25, 2020

وكتب المعارض الحالي لأردوغان بعد أن كان من حلفائه: علمت للتو أن نتيجة اختبار COVID-19 أتت إيجابية. أنا بخير الآن والحمد لله.

كما أضاف: "الأطباء أكدوا ضرورة بقائي في الحجر الصحي مع عائلتي لفترة من الوقت. آمل أن أكمل عملي من المنزل".

يأتي هذا في وقت سجلت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا ملحوظاً في إجمالي الإصابات اليومية بالفيروس المستجد مع تراجع الحكومة عن إجراءات كبح التفشي من أجل دعم الاقتصاد.

وأمس الثلاثاء قفز عدد الحالات الجديدة إلى أعلى مستوى منذ منتصف يونيو ليصل إلى 1502، ما دفع الحكومة إلى تحذير المواطنين، معلنة حظر بعض المناسبات في 14 إقليما بينهم العاصمة أنقرة.

يذكر أن أكثر من 261 ألفا أصيبوا بالفيروس في تركيا بحسب الإحصاءات الرسمية فيما توفي 6193 شخصا.