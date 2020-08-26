الجيش الإسرائيلي يغلق كافة المحاور الحدودية مع لبنان

أفاد مراسل العربية والحدث، ليل الثلاثاء، باستنفار إسرائيلي على حدود لبنان مقابل مارون الراس بعد الاشتباه بعملية تسلل، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة عند سماع إطلاق نار.

موضوع يهمك يوم الجمعة الماضي، وصلت الناشطة الحقوقية اليمنية، فردوس حسين الضلعي، إلى مطار عدن، قادمة من القاهرة، وتوجهت إلى فندق... دبلوماسية يمنية وصلت من القاهرة إلى عدن ثم اختفت فيها اليمن

ووفق مراسلنا فإن إسرائيل طلبت من سكان المستوطنات البقاء في المنازل وإطفاء الأنوار، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي أغلق كافة المحاور الحدودية مع لبنان.

وحلق الطيران الإسرائيلي فوق القطاعين الأوسط والشرقي لجنوب لبنان، بحسب مراسل العربية

ونقل مراسل العربية عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي وجد فتحة في السياج عند مستوطنة منارة.

وقال الجيش الإسرائيلي في رسالة مقتضبة إلى الصحافيين إنّ "حادثاً أمنياً يجري الآن في منطقة المنارة قرب الخط الأزرق" الذي يقوم مقام خط الحدود بين إسرائيل ولبنان، مشيراً إلى أنّه تمّ إثره "إغلاق عدد من الطرقات في المنطقة".

كما دعا الجيش سكان خمس بلدات حدودية "التوقّف عن مزاولة أي نشاط خارج" منازلهم والعودة حالاً إليها وملازمتها و"الاستعداد لإيجاد ملاذ آمن إذا ما اقتضت الحاجة ذلك".

ولم يُدل الجيش الإسرائيلي بأي تفصيل بشأن طبيعة هذا الحادث الأمني الذي يأتي في وقت أعلن فيه حزب الله اللبناني نهاية الأسبوع الماضي أنّه أسقط طائرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية.