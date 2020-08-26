إصابة 12 أسيراً في "عوفر" برام الله.. وإغلاق القسم 21

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، الأربعاء، إصابة 12 أسيرا في معتقل "عوفر" الإسرائيلي، غرب مدينة رام الله، بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أبو بكر في اتصال هاتفي مع "وفا"، أن معلومات وصلت لمحامي الهيئة تفيد بإصابة 12 أسيرا في قسم (21) في "عوفر" بالفيروس.

كما أشار إلى أن إدارة المعتقل قد أغلقت القسم الذي يحتجز فيه 160 أسيرا، وقد تم عزل الأسرى المصابين.

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وأعرب أبو بكر عن تخوفه من زيادة عدد الإصابات بسبب الإهمال الطبي، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

من جانبه، أكد عبد الناصر فروانة، مدير وحدة الدراسات والتوثيق بهيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 18 أسيرًا، وفق الرواية الإسرائيلية.

يُشار إلى أن أكثر من 1000 أسير يقبعون في سجن "عوفر" بينهم أطفال.

وفي 27 يوليو/تموز الماضي، طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتوجه إلى سجن النقب، واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة بعد اكتشاف إصابة الأسير المحرر محمد حزين من مخيم قلنديا، غداة الإفراج عنه.

وفي الـ 12 من الشهر نفسه، تم الإعلان عن إصابة الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر (46 عاما) من بلدة قباطية جنوب جنين، بفيروس كورونا، في سجن "جلبوع".

وفي وقت سابق، حذر نادي الأسير من انتشار كورونا بالسجون، في ضوء استمرار إعلان الاحتلال عن إصابات بين صفوف سجانيه، الذين يُشكلون المصدر الوحيد لإمكانية نقل الفيروس إلى الأسرى.