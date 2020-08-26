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المدان بقتل الحريري نفذ 4 اغتيالات بأوامر من حزب الله

المصدر: دبي - العربية.نت
العضو في حزب الله سليم عياش
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أفادت صحيفة الواشنطن بوست، أن المدان باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، سليم عياش، نفذ 4 اغتيالات على الأقل بأوامر من ميليشيا حزب الله.

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وقالت الصحيفة إن عنصر حزب الله المدان باغتيال الحريري كان عضوا في فرقة متخصصة بالاغتيالات.

كانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، دانت الثلاثاء الماضي عضوا بحزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

ودانت المحكمة سليم عياش، العضو في حزب الله، بجريمة قتل الحريري، بينما برأت 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير، وأن المتهمين يرتبطون بجهة منظمة، وأن الأدلة تشير إلى أن الاغتيال كان سياسياً، حيث إن "الهدف المنشود من اغتيال الحريري زعزعة استقرار لبنان".

كلمات دالّة

#رفيق_الحريري, #حزب_الله
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