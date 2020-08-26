المدان بقتل الحريري نفذ 4 اغتيالات بأوامر من حزب الله

أفادت صحيفة الواشنطن بوست، أن المدان باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، سليم عياش، نفذ 4 اغتيالات على الأقل بأوامر من ميليشيا حزب الله.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الثلاثاء، مقتل أحد جنودها في العاصمة الليبية طرابلس.وبحسب بيان الوزارة الذي نشرته على... تركيا تعترف بمقتل أحد جنودها في طرابلس الليبية المغرب العربي

وقالت الصحيفة إن عنصر حزب الله المدان باغتيال الحريري كان عضوا في فرقة متخصصة بالاغتيالات.

كانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، دانت الثلاثاء الماضي عضوا بحزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

ودانت المحكمة سليم عياش، العضو في حزب الله، بجريمة قتل الحريري، بينما برأت 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير، وأن المتهمين يرتبطون بجهة منظمة، وأن الأدلة تشير إلى أن الاغتيال كان سياسياً، حيث إن "الهدف المنشود من اغتيال الحريري زعزعة استقرار لبنان".