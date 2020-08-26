الناتو على خط التوتر.. "على أثنيا وأنقرة خفض التصعيد"

مع ارتفاع حدة التصعيد بين الطرفين، دعا حلف الناتو تركيا واليونان إلى تخفيف التوتر والجلوس إلى طاولة الحوار. وقال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ قبل بدء اجتماع وزراء الدفاع لدول الاتحاد الأوروبي الأربعاء " يجب حل الأزمة على أساس القانون الدولي وروح التضامن بين الحلفاء"



كما أشار إلى أن الحلف قلق من تطورات الوضع في شرق المتوسط، قائلاً "نحن في حاجة إلى خفض التوتر وأن يجلس الطرفان إلى طاولة الحوار".

موضوع يهمك في ظل استمرار التوتر بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا جراء عدة ملفات، من التنقيب عن الغاز والنفط في المتوسط إلى ملف... مالطا تحذر: عمليات تركيا في المتوسط تؤزم الوضع العرب و العالم

وساطة ألمانيا

إلى ذلك، شدد على ترحيبه بجهود الوساطة التي تبذلها ألمانيا من أجل ايجاد مخرج للأزمة، قائلاً " نتواصل من جانبنا أيضا بانتظام مع كبار المسؤولين في كل من أنقره وأثينا".

أتى ذلك، بعدما أطلقت ألمانيا وساطة بين البلدين في ظل احتدام الصراع على الثروات شرقي المتوسط.

وزار وزير خارجيتها هايكو ماس أمس كلا البلدين، مؤكداً أن الطرفين لا يريدان تسوية نزاعهما حول موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط بالسبل العسكرية، مشيرا إلى استعداد الجانبين للحوار.





وقال ماس في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي بعد أن زار اليونان في وقت سابق "أسمع من الجانبين أن الاستعداد للحوار موجود ونعتبر لهذا السبب أنه أمر يمكن تحقيقه".

إلا أن تصريحات حادة صدرت مجددا اليوم عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بما قد يشي بالعودة إلى نقطة الصفر.

يذكر أن خلافات شديدة تدور بين تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي، بشأن السيادة على موارد النفط والغاز في المنطقة بناء على وجهات نظر متضاربة إزاء امتداد الجرف القاري لكل من الدولتين في المياه التي تنتشر فيها جزر معظمها يونانية.

كما تشهد العلاقات بين أنقرة، ودول الاتحاد الأوروبي لا سيما فرنسا توتراً متصاعدا، على خلفيات التحركات التركية في المتوسط ايضا، فضلا عن ملفات أخرى تتعلق بليبيا واللاجئين وغيرها.