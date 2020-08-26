هالة غموض تلف الزعيم.. وكوريا الشمالية ترد بالصور

بعدما أثار وضعه الصحي مجدداً التكهنات في الخارج الأيام الماضية، نشرت وسائل إعلام كورية شمالية الأربعاء صوراً للزعيم كيم يونغ أون مترئساً اجتماعاً خصص للبحث في وضع فيروس كورونا المستجد وإعصار مقبل.

وكانت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية قد لفتت إلى أن الزعيم الكوري الشمالي أوكل قسماً من صلاحياته إلى شقيقته كيم يو يونغ بسبب "الإرهاق" الذي يعاني منه.

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كما قال مستشار سابق للرئيس الكوري الجنوبي الراحل كيم داي جونغ أيضاً على فيسبوك إنه يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي دخل في غيبوبة لكن بدون الإشارة إلى أي دليل.

غير أن كيم ترأس الثلاثاء اجتماعاً لأعلى لجنة في حزب العمال الحاكم، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، للبحث في استجابة الحكومة لوباء كوفيد-19. وتناول الاجتماع أيضاً الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية السكان والمحاصيل قبل وصول الإعصار "بافي" إلى كوريا الشمالية هذا الأسبوع.

ولم تؤكد كوريا الشمالية التي أغلقت سريعاً حدودها عند بدء انتشار الوباء في الصين المجاورة، أي إصابة على أراضيها. وفي حال انتشار كورونا بشكل كبير في البلاد، فإنه سيكون كارثيا نظراً إلى وضع البنى التحتية غير الكافية.

"بعض الثغرات"

من جهتها، نشرت صحيفة رودونغ سينمون صوراً للاجتماع الذي ظهر فيه كيم مرتدياً بزة بيضاء متحدثاً إلى الحاضرين.

إلى ذلك أشار كيم إلى "بعض الثغرات" في جهود الوقاية وطلب إجراءات أشد من أجل معالجتها.

يذكر أن بيونغ يانغ كانت أمرت الشهر الماضي بعزل مدينة كايسونغ القريبة من الحدود مع كوريا الجنوبية مؤكدة أنه تم توقيف منشق فيها أثناء دخوله بشكل غير شرعي من كوريا الجنوبية ويشتبه في أنه مصاب بفيروس كورونا. ورفعت القيود قبل أسابيع ولم تتأكد هذه الحالة.

وقلل خبراء عدة من أهمية الشائعات المتكررة حول صحة كيم يونغ أون، في حين أن معلومات أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية حول الوضع في الشمال لم تثبت دائماً صحتها.