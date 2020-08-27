تركيا: سنبدأ مناورات بالذخيرة الحية شرق المتوسط

ذكرت قناة "تي.آر.تي-عربي" التركية أن تركيا أعلنت إنذاراً بحرياً جديداً شرق المتوسط لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية يومي 1-2 سبتمبر المقبل. وفي هذا الإطار، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار "مصممون على حماية (حقوقنا) شرق البحر المتوسط".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الأربعاء إن بلاده عازمة على فعل كل ما يلزم للحصول على حقوقها في البحرين الأسود والمتوسط وبحر إيجه.

كما دعا أردوغان في كلمة ألقاها خلال فعالية لإحياء ذكرى تاريخية، الدول النظيرة لبلاده على تفادي الأخطاء التي قال إنها ستجلب إليهم الدمار.

وأضاف "لن نساوم على ما هو من حقنا... عازمون على فعل كل ما يلزم".

ومع استمرار عمليات التنقيب البحرية التركية في شرق المتوسط، أعلنت أثينا عن إجراء مناورات عسكرية مشتركة، في حين اعتبرت الخارجية الأميركية أن تحركات تركيا تزيد التوتر في المنطقة.