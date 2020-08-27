نيوزيلندا.. الحكم بالسجن المؤبد على منفذ مجزرة المسجدين

أصدرت محكمة نيوزيلندية اليوم الخميس حكما بالسجن مدى الحياة دون عفو ​​مشروط على الإرهابي برينتون تارانت الذي ارتكب مجزرة راح ضحيتها 51 من المصلين في هجوم على مسجدين في نيوزيلندا، في أول مرة يتم فيها إصدار مثل هذا الحكم في تاريخ البلاد.

واعترف برينتون تارانت، وهو أسترالي يبلغ من العمر 29 عاما، بما مجموعه 51 تهمة قتل و40 تهمة شروع في القتل وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي خلال هجوم عام 2019 على مسجدين في كرايستشيرش والذي بثه مباشرة على فيسبوك.

وهذا أكثر حوادث إطلاق النار دموية في تاريخ نيوزيلندا.

كانت جلسة الاجتماع الخاصة بمحاكمة أنه كانت لديه خطط لاستهداف مسجد ثالث، كما خطط لحرق المساجد، راغباً في "إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى".

وفي المحكمة، واجه تارانت يوم الاثنين الناجين من الهجوم وأقارب الضحايا.

وتظهر الهجمات، التي بث المسلح مقاطع منها على الهواء مباشرة عبر الإنترنت، فتحه النار على مسجدين في كرايست تشيرتش يوم 15 مارس/ آذار من العام الماضي.

وقد قاد تارانت سيارته إلى مسجد النور، وأخذ يطلق النار على الأشخاص الذين يؤدون صلاة الجمعة. ثم توجه قاطعا مسافة حوالي 5 كيلومترات إلى مسجد لينوود حيث قتل المزيد من الأشخاص.

وقد تسبب الهجوم في صدمة حول العالم ودفع نيوزيلندا إلى إدخال تغييرات سريعة على قوانين حيازة السلاح فيها.

وقال المدعي العام بارنابي هوز أمام المحكمة إن المسلح كان قد بدأ بإعداد خطة قبل هجماته بسنوات، وهدفه كان "إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى".

وجمع المهاجم معلومات عن المساجد في نيوزيلندا- ودرس مخططات المباني والمواقع والتفاصيل الأخرى- بهدف استهدافها في الوقت الذي تكون فيه الأكثر اكتظاظا.

وفي الأشهر التي سبقت الهجوم، سافر تارانت إلى كرايست تشيرتش وأطلق طائرة درون فوق هدفه الرئيسي وهو مسجد النور.

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كما خطط لاستهداف مسجد آشبيرتون بالإضافة إلى مسجد النور ومركز لينوود الإسلامي، لكنه اعتقل بينما كان في طريقه إلى المسجد الثالث.

وقال المدعون للمحكمة في وقت سابق إن تارانت أراد بث الخوف في نفوس من وصفهم بالغزاة وأنه خطط بعناية للهجمات لإسقاط أكبر عدد من الضحايا.

وقال تارانت، وهو من دعاة سيادة العرق الأبيض ومثل نفسه أثناء محاكمته، من خلال محامٍ أمام المحكمة اليوم الخميس إنه لم يعارض طلب الادعاء بالسجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط.