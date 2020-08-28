لبنان.. عون يجري مشاورات الاثنين لتسمية رئيس وزراء جديد

أعلنت الرئاسة اللبنانية أنها ستجري مشاورات مع الكتل النيابية يوم الاثنين المقبل لتسمية رئيس جديد للوزراء بعد استقالة الحكومة هذا الشهر في أعقاب الانفجار المروع في مرفأ بيروت.

وجاء في تغريدة على حساب الرئاسة اللبنانية على موقع "تويتر": "تم تحديد موعد الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل، وتعد دوائر رئاسة الجمهورية جدول المواعيد ليعلن فور جهوزه".

وبحسب الدستور اللبناني، على رئيس الجمهورية ميشيل عون تسمية المرشح الذي ينال أعلى قدر من التأييد بين نواب البرلمان لتشكيل الحكومة المقبلة.

ورئيس تيار المستقبل ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري هو الاسم الجاد الوحيد الذي يتردد كمرشح للمنصب حتى الآن. لكنه قال هذا الأسبوع إنه ليس مرشحاً، بعدما أعربت عدة أحزاب كبرى عن عدم تأييدها لعودته للمنصب.

وكانت الحكومة التي يرأسها حسان دياب والتي يدعمها حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفاؤها، قد أعلنت استقالتها بضغط شعبي بعد الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب مخلفاً حوالي 200 قتيل وأكثر من 6000 جريح.

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وستعقد الاستشارات قبل ساعات من وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت بعدما حض المسؤولين خلال زيارة أولى غداة كارثة 4 آب/أغسطس على الإسراع في تشكيل حكومة تحظى بالثقة.

ولم تظهر حتى الآن أي بوادر توافق على اسم رئيس الوزراء المقبل.

وكررت فرنسا الخميس دعوتها لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة واعتماد إصلاحات "عاجلة"، وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بأن "الخطر اليوم هو اختفاء لبنان، لذلك يجب اتخاذ هذه الإجراءات".