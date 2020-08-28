وثائقي العربية "الأسرار الكبرى" يكشف كواليس الانقلاب الذي قاده البشير

في سلسلة جديدة من وثائقي "الأسرار الكبرى" من إنتاج شبكة العربية، يتناول الجزء الرابع كواليس انقلاب عام ألف وتسع مئة وتسعة وثمانين، وتفاصيل تكشف لأول مرة حول سيطرة جماعة الإخوان على الحكم.

ويكشف البشير لأول مرة بالصوت والصورة في "وثائقي العربية" معلومات وأسرارا جديدة حصرية عن الشخصيات العسكرية التي سهلت مهمة الوصول للقيادة العامة في يونيو عام ألف وتسع مئة وتسعة وثمانين.

وثائقي العربية الجزء الرابع تتابعونه اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة والثلث مساء بتوقيت غرينتش (الثامنة والثلث مساء بتوقيت الخرطوم).