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أنباء عن تنحي القاضي المكلف بالتحقيق بانفجار مرفأ بيروت

المصدر: دبي – العربية.نت
الدمار الذي خلفه الانفجار في مرفأ بيروت
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أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن القاضي المكلف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت سيعلن قريباً تنحيه، فيما نفت الوكالة الوطنية الخبر.

القاضي غسان عويدات القاضي غسان عويدات

وأكدت وسائل الإعلام أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات سيعرض تنحيه عن القضية في حال طلب المحقق العدلي القاضي فادي صوان الاستماع إلى إفادة وزير الأشغال السابق غازي زعيتر، وذلك لصلة القرابة التي تجمع عويدات به.

كما أشارت وسائل الإعلام إلى أنه في حال استدعي زعيتر للاستماع لإفادته، فإن عويدات سيعرض تنحيه عن الملف "احتراماً للقانون".

غازي زعيتر غازي زعيتر

يذكر أن عدة جهات دولية، منها فرنسا ومكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي أي) يشاركون السلطات اللبنانية في التحقيق بالانفجار الضخم الذي وقع في 4 أغسطس/آب في مرفأ بيروت موقعاً عشرات القتلى وآلاف الجرحى ومخلفاً دماراً هائلاً.

ولا يزال سبعة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين جراء انفجار المرفأ، وفق آخر الإحصاءات الرسمية، السبت.

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وأفاد مدير قسم العلاقات العامة في الجيش اللبناني العميد الياس عاد خلال مؤتمر صحافي، أن عدد المفقودين حتى اليوم يبلغ "سبعة هم ثلاثة لبنانيين وثلاثة سوريين ومصري" على الأقل، وفقاً لبيانات قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني. وقال إن "عمليات البحث لن تتوقف حتى العثور على المفقودين".

وتسبّب الانفجار بمقتل 188 شخصاً في حصيلة جديدة، وفق ما قال متحدث باسم وزارة الصحة، بينما تخطى عدد الجرحى عتبة 6500.

وتحقّق السلطات في ملابسات الانفجار الذي قالت إنه نجم عن كميات هائلة من نيترات الأمونيوم كانت مخزّنة في المرفأ منذ ست سنوات.

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