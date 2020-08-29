انهيار مطعم من طابقين في الصين ومقتل 17 شخصاً

توفي 17 شخصاً في الصين بعد انهيار مطعم من طابقين خلال تجمع صباح اليوم السبت.

وانتشلت فرق الانقاذ 45 شخصاً، توفي 17 منهم فيما أصيب سبعة بجروح خطيرة و21 بإصابات طفيفة.

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ويقع المطعم في محافظة شيانغفن بمقاطعة شانشي، على بعد حوالي 630 كيلومتراً جنوب غرب بكين.

ولم يتضح على الفور سبب انهيار المبنى المكون من طابقين.

وبحث المئات من عمال الإنقاذ، الذين كانوا يرتدون سترات واقية وأقنعة، عن الأشخاص المحاصرين في عملية استمرت يوماً كاملاً.

وأظهر تسجيل مصور بثته شبكة التلفزيون الحكومية، عملية رفع قطع ثقيلة من الخرسانة. واهتز الإطار المتبقي للمبنى مرة واحدة في الأقل لكنه لم يسقط.

وأوضحت المحطة أن 700 شخص شاركوا في عمليات الإنقاذ.

يذكر أن انهيار المباني وحوادث البناء المميتة لا تعد أمراً غريباً في الصين. وعادة ما يتم إلقاء اللوم على النمو السريع للبلاد الذي أدى إلى خرق واسع النطاق لقواعد السلامة في قطاع البناء.