شاهد.. تركيا تعترض 6 طائرات يونانية من طراز "إف-16"

أعلنت وزارة الدفاع التركية اعتراضها ست طائرات يونانية من طراز "إف-16" قادمة من جزيرة كريت. وأوضحت أنه تم إبعاد الطائرات اليونانية عن منطقة إخطار "نافتيكس"، التي اقتربت منها.

27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır.https://t.co/yntVao9lgz#MSB #TSK pic.twitter.com/9V46V3Gve7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 28, 2020

ونشرت وزارة الدفاع التركية، فيديو يظهر اعتراض المقاتلات التركية للطائرات اليونانية، وإبعادها عن المنطقة.

وكانت وسائل إعلام يونانية كشفت الخميس عن فشل تركيا في اعتراض مقاتلات يونانية شاركت في مناورات بالبحر المتوسط.

يأتي ذلك في ظل خطوات تصعيدية من قبل أنقرة التي أعلنت الخميس تمديد مهمة سفن التنقيب عن النفط في المتوسط حتى الثلاثاء المقبل.

كما كشفت تركيا، أنها ستجري مناورات بالذخيرة الحية في شرقي البحر المتوسط يومي 1 و2 سبتمبر.

وقالت مصادر إعلامية تركية، إن أنقرة أرسلت 8 مقاتلات "إف 16" إضافة لعدد من الفرقاطات لحماية سفينة التنقيب شرقي المتوسط.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، قال خلال محادثات مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ الخميس، إن "على الحلف ألا يستمر في التسامح مع الأعمال العدوانية التركية في شرق المتوسط".

ودعا دندياس حلف شمال الأطلسي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة مع تركيا، مشدداً على أن تصرفات أنقرة تنتهك مبادئ الأطلسي وتقوض تماسك وفعالية الحلف.

كما نقلت وسائل إعلام يونانية عن مصادر دبلوماسية قولها، إن ستولتنبرغ تعهد باتخاذ خطوات للمساعدة في تهدئة الوضع.