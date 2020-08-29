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شاهد زعيم حزب الله يطالب أنصاره بمقاطعة العربية والحدث

المصدر: دبي - العربية.نت
حسن نصر الله
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طالب زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله، أنصاره بمقاطعة قناتي العربية والحدث سائلاً إياهم إن كان مضطراً لقطع بث القناتين كي لا يشاهدونهما.

واعتادت إيران ووكلاؤها في المنطقة الهجوم على قناتي العربية والحدث إما بمضايقة صحافييها أو الهجوم على مكاتبها كما حدث سابقا في العراق ولبنان وغيرهما.

من جهته، قال المحلل السياسي اللبناني لقمان سليم إن حزب الله يمارس الرقابة على عقول مناصريه وشهادة حسن نصر الله دليل على أن المادة التي تقدمها العربية والحدث تحجب عن الجمهور الذي يخضع لتلك الميليشيات.

وأضاف سليم، أن إلقاء نصر الله لتبعات أفعال ميليشياته على الصحافة والإعلام خير دليل على أنه يعيش أزمة عميقة.

كانت وكالة "مهر" الإيرانية الرسمية قد هاجمت في مايو الماضي أداء قناتي "العربية" و"الحدث" واعتبرت دورهما محورياً في تطورات الأوضاع في دول المنطقة خاصة في العراق ولبنان واليمن وإيران.

واعتبرت الوكالة في تقرير لها، أن من أولويات القناتين "استهداف الدول الداعمة لمحور المقاومة"، في إشارة إلى تغطية احتجاجات لبنان والعراق.

ورأت "مهر" أن انعكاس مطالب وشعارات وهتافات المحتجين المناهضة للتدخل الإيراني في البلدين "بتضخيمها" بهدف "النيل من المشروع الإيراني" في المنطقة.

وانتقدت "مهر" كذلك التغطية حول احتجاجات لبنان ودور ميليشيات "حزب الله"، وقالت إن القناتين تحاولان تصوير الاحتجاجات على أنها مناهضة لدور إيران في لبنان.

كلمات دالّة

#قناة الحدث, #حزب الله, #نصر اللع, #قناة العربية

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