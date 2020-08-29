وزارة الدفاع: مقتل جنديين تركيين باشتباكات مع مسلحين أكراد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، عن مقتل جنديين تركيين في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني، في ولاية "آغري" جنوب شرق البلاد.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "إن الاشتباكات حصلت عندما حاولت مجموعة من عناصر تنظيم بي كي كي (حزب العمال الكردستاني) التسلل إلى الأراضي التركية في منطقة دوغو بيازيد على الحدود الإيرانية".

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وأشارت الوزارة إلى أن الجنديين أصيبا قبل أن يتم نقلهما إلى المستشفى، ويفارقا الحياة هناك بالرغم من كل التدخلات الطبية.

وتصنف تركيا حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية، وتلاحق القوات التركية قيادات التنظيم في المناطق ذات الغالبية الكردية جنوب وشرق تركيا، وفي شمال العراق، والمناطق الإيرانية المتاخمة للحدود التركية.

ويخوض الحزب الكردي، الذي أسسه عبدالله أوجلان، تمرداً ضد الدولة التركية منذ عقود، ويشن هجمات في عمق الأراضي التركية استهدفت مرافق عامة ونقاطا عسكرية.