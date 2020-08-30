حزب الله وحركة أمل يدعمان ترشيح أديب رئيساً لحكومة لبنان

قال مصدر سياسي رفيع لرويترز، اليوم الأحد، إن كتلة حزب الله وحركة أمل سيسميان السفير مصطفى أديب رئيسا للحكومة في الاستشارات النيابية غدا.

موضوع يهمك رافعين شعارات مذهبية، اعتدى عناصر من حركة أمل وميليشيات حزب الله أثناء مسيرة بالدراجات النارية في بيروت، اليوم الأحد،... بأعلام مذهبية.. فيديو لاعتداء حزب الله وأمل على ناشطين العرب و العالم

ويعتزم تيار المستقبل بقيادة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، ترشيح أديب للمنصب.

وذكرت مصادر العربية، أن كتلة رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون ستسمي مصطفى أديب لرئاسة الحكومة.

وأديب سفير لبنان لدى ألمانيا، وشغل منصب مدير مكتب الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس سابقاً.

ودعت الرئاسة إلى مشاورات نيابية، غدا الاثنين، لاختيار رئيس وزراء جديد.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، تقدم باستقالة حكومته رسمياً في 10 أغسطس بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت.

وقدم دياب استقالته لرئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، والذي قبلها وكلف أعضاء مجلس الوزراء بتصريف الأعمال.

وكان انفجار 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم بمخزن في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، قد أسفر عن مقتل العشرات وإصابة أكثر من ستة آلاف بجروح ودمر قطاعات من المدينة الساحلية، ما أدى إلى تفاقم انهيار سياسي واقتصادي شهدته البلاد في الشهور السابقة.