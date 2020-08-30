عون: حان الوقت لتغيير النظام الطائفي في لبنان

في كلمة توجّه بها إلى اللبنانيين عشية ذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير في الأول من أيلول/سبتمبر، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه قد حان الوقت لتغيير النظام الطائفي، موضحا أن هذا النظام قائم على حقوق الطوائف وعلى المحاصصة بينها، وكان يصلح لزمن مضى.

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وأضاف في عدة تغريدات على تويتر، أن "النظام الطائفي أصبح اليوم عائقا أمام أي تطور وأي نهوض بالبلد وأي إصلاح ومكافحة للفساد"، مشيرا إلى أن النظام في لبنان أصبح مولدا للفتن والتحريض والانقسام.

كما دعا عون إلى إعلان لبنان دولة مدنية، مؤكدا أن "هناك حاجة لتطوير النظام اللبناني وتعديله وتغييره، ولكن الأكيد أنّ لبنان يحتاج إلى مفهوم جديد في إدارة شؤونه يقوم على المواطنة وعلى مدنية الدولة".

وتعهد بالدعوة إلى حوار يضم السلطات الروحية والقيادات السياسية توصلاً إلى صيغة مقبولة من الجميع، تترجم بالتعديلات الدستورية المناسبة.

وأشار عون إلى أن المئوية الأولى، ورغم أنها شهدت بعض حقبات الازدهار والنهضة، لكنها "كانت زاخرة بالخضات والأزمات والحروب لم نعرف فيها استقرارا حقيقيا إلا لفترات قصيرة تشبه الهدنة ما بين أزمة وأزمة فأين الخلل؟ هل هو فينا أم بنظامنا أم بمحيطنا أم في قدرنا؟".

كذلك واصل أن "السلطة تقوم على نظام توافقي يتطلب الإجماع، وهو أمر مستحيل في أغلب الأحيان، ويشلّ الدولة ويوقف القرارات مهما كانت أهميتها".

تحقيقات سرية

وعن انفجار المرفأ، أكد عون أن التحقيقات جارية، مشيراً إلى أنها تجري بسرية تامة.

بدورها، أكدت السلطات أن حصيلة الانفجار الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت أوائل أب/أغسطس الجاري قد وصلت حتى اليوم إلى 190 قتيلاً.

رئيس وزراء جديد

إلى ذلك، دعت الرئاسة إلى مشاورات نيابية، غدا الاثنين، لاختيار رئيس وزراء جديد.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، تقدم باستقالة حكومته رسمياً في 10 أغسطس بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت.

وكان انفجار 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم بمخزن في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، قد أسفر عن مقتل العشرات وإصابة أكثر من ستة آلاف بجروح ودمر قطاعات من المدينة الساحلية، ما أدى إلى تفاقم انهيار سياسي واقتصادي شهدته البلاد في الشهور السابقة.