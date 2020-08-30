ردا على إطلاق بالونات حارقة.. إسرائيل تقصف مواقع حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي أن دباباته قصفت الأحد مواقع لحركة حماس في غزة بينما يتزايد إطلاق البالونات الحارقة من القطاع الفلسطيني على إسرائيل على الرغم من جهود الوساطة.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشر الأحد إن "دبابات جيش الدفاع أغارت على مواقع عسكرية تابعة لمنظمة حماس جنوب قطاع غزة".

وأضاف أن هذا القصف جاء "ردا على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية خلال اليوم".

ومنذ السادس من آب/أغسطس تشن إسرائيل عمليات قصف متقطعة ردا على إطلاق بالونات حارقة وصواريخ باتجاهها.

وأفادت حصيلة لهيئة المطافئ أن البالونات الحارقة تسببت بأكثر من 400 حريق في جنوب إسرائيل.

السفير القطري في غزة

كانت مصادر "العربية"، أفادت يوم الثلاثاء بأن السفير القطري محمد العمادي أبلغ حماس بموافقة إسرائيل على تخفيف الحصار شرط التزامها بالهدنة، لافتة إلى أن العمادي بحث مع المسؤولين الإسرائيليين إدخال الأموال إلى حماس.

وأشارت المصادر إلى أن السفير القطري يبحث مع الإسرائيليين تسهيل عمل مشاريع قطر بغزة، مشيرة إلى أن العمادي أبلغ حماس بموافقة إسرائيل على إدخال الوقود فقط.

كما التقى السفير القطري محمد العمادي مسؤولين إسرائيليين قبل وصوله إلى غزة.