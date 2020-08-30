إصابات كورونا تتخطى 25 مليوناً حول العالم

أظهر إحصاء لرويترز تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم 25 مليون حالة اليوم الأحد مع تسجيل الهند عددا قياسيا عالميا في حالات الإصابة اليومية الجديدة بمرض كوفيد-19.

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وكشفت البيانات نموا عالميا مطردا مع تغير بؤرة المرض من جديد نتيجة احتلال الهند الصدارة من الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية.

وسجلت الهند اليوم الأحد 78761 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لتتجاوز عدد حالات الإصابة اليومية الذي سجل في الولايات المتحدة في 16 يوليو تموز وبلغ 77299 حالة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الهندية، فقد تم تسجيل 78,761 إصابة جديدة، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 3,542,734 إصابة.

"5 أضعاف الإنفلونزا الحادة"

وطبقا لبيانات منظمة الصحة العالمية فإن العدد الرسمي لحالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا يزيد الآن خمس مرات عن عدد حالات الانفلونزا الحادة المسجلة سنويا.

أما في البرازيل، فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات 3,846,153 إصابة، من بينها 120,262 حالة وفاة. كما تم تسجيل 942 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 63,498 حالة وفاة.

وارتفع عدد الوفيات في البرازيل جراء فيروس كورونا إلى أكثر من 120 ألفا، بعد تسجيل 758 حالة وفاة جديدة السبت، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة البرازيلية.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية السبت أيضا تسجيل 41350 إصابة جديدة بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن 120,262 حالة وفاة و3,846,153 حالة إصابة مؤكدة بـفيروس كورونا الجديد، وفقا لرويترز.

وتعد البرازيل، البالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات ولكن عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية الجديدة بدأ في الاستقرار في الأسابيع الأخيرة.