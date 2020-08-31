إسرائيل: نتوقع مستقبلاً إيجابياً للعلاقة مع الإمارات

قبيل وصول أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات، استتباعا للاتفاق الذي أعلن عنه في 13 أغسطس، أكد الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات يسهم في تعزيز عملية السلام.

وأوضح أوفير جندلمان في اتصال مع "العربية"، أن بلاده تتوقع مستقبلا مشرقا وإيجابيا للعلاقات مع الإمارات.

موضوع يهمك أعلنت دولة الإمارات إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، والسماح بعقد اتفاقيات تجارية مع هيئات أو أفراد إسرائيليين. وأصدر الشيخ... الإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل وتسمح بتبادل تجاري الخليج العربي

ضم مناطق في الضفة الغربية

وعند سؤاله عن ملف ضم الأراضي الفلسطينية، أشار إلى أن إسرائيل علقت عملية ضم مناطق في الضفة الغربية.

أما عن ملف السلام والمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، فاعتبر أن الفلسطينيين رفضوا العودة لعملية السلام حتى قبل مسألة الضم.

وتابع متهما الطرف الفلسطيني برفض أي مبادرة لاستئناف المفاوضات والعملية السلمية.

وكانت السلطة الفلسطينية، أكدت أكثر من مرة رفضها لعمليات الضم التي تتبعها إسرائيل بشكل مستمر، بالتزامن مع دعواتها لاستئناف المحادثات.

يذكر أن الإمارات أعلنت، في 13 أغسطس الجاري، عن اتفاق سلام بينها وبين إسرائيل. أفادت في بيان مشترك نشرته "وام" في حينه بأنه تم الاتفاق بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.