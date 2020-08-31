نتنياهو: وجهنا الدعوة لوفد إماراتي لزيارة إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أنه وجه الدعوة لوفد إماراتي لزيارة إسرائيل.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي، إن الدعوة سلمها مستشاره للأمن القومي الذي يرأس وفدا يضم مسؤولين إسرائيليين كبارا في أبوظبي حاليا لوضع اللمسات النهائية على اتفاقية لإقامة علاقات مباشرة بين إسرائيل والإمارات.

موضوع يهمك قبيل وصول أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات، استتباعا للاتفاق الذي أعلن عنه في 13 أغسطس، أكد الناطق باسم رئيس... إسرائيل: نتوقع مستقبلاً إيجابياً للعلاقة مع الإمارات العرب و العالم

كما قال "سنرحب بهم على بساط أحمر، مثلما رحبوا بنا".

هذا وهبطت، الاثنين، أول طائرة إسرائيلية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ناقلة وفداً أميركياً إسرائيلياً مشتركاً، ورافعة أعلام الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل، في إطار الإعلان الثلاثي المشترك وخارطة الطريق نحو تدشين التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل.

وضم الوفد الذي أقلته الطائرة التي كتب عليها عبارة "سلام" بـ 3 لغات (العربية والإنجليزية والعبرية)، عدداً من ممثلي القطاعات المختلفة في إسرائيل، يرأسه جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالإضافة إلى روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأميركي، ومائير بن شبات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

في حين ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، الوفد الإماراتي الذي استقبل الوفد الأميركي الإسرائيلي.

وتعليقا على تلك الرحلة الأولى بين البلدين، أعرب كوشنير عن أمله بأن تكون بداية "مسار تاريخي في الشرق الأوسط".

بدوره، أعرب رئيس الوفد الإسرائيلي عن فخره بوجوده في أبوظبي، وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، إن الإمارات أقدمت على "خطوة شجاعة"، بحسب وصفه.

كما أكد أن بلاده تتوقع تعزيز السلام باتفاقات أخرى بين البلدين، قائلاً "نريد طريق سلام مع الإمارات".

يذكر أنه قبل أيام، أعلنت الإمارات إلغاء العمل بقانون مقاطعة إسرائيل.