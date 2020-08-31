هل يستثني كورونا أتباع أردوغان؟.. نائب معارض يتساءل!

انتقد نائب تركي معارض حالة الازدحام الشديد لأنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء إلقاء الأخير خطاباً في مدينة "غيرسون" على البحر الأسود، في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

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وزار الرئيس أردوغان ولاية غيرسون التي ضربتها سيول شديدة الأسبوع الماضي، أدت إلى وفاة 10 أشخاص، ودمار هائل في الممتلكات.

وخلال زيارته التفقدية للمدينة، ألقى أردوغان خطاباً في إحدى الساحات الرئيسية، حضره العشرات من أنصاره دون مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي، والتدابير الوقائية لفيروس كورونا.

إلا أن هذه المشاهد دفعت النائب عن حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، لانتقاد الإجراءات الحكومية، لاسيما إجراءات وزارة الداخلية، التي حظرت احتفالات عيد النصر في 30 أغسطس،أب الماضي، وسمحت لأنصار الرئيس بالتجمع في "غيرسون" لسماع خطابه.

وقال أمير في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر، "هل وزارة الداخلية التي أصدرت قراراً بحظر احتفالات عيد النصر في 30 أغسطس، هل نشرت نفس القرار بالنسبة لتجمع أردوغان؟، ألا ينتقل الفيروس في تجمعات أردوغان؟".

30 Ağustos Zafer Bayramı için yasak genelgesi yayınlayan İçişleri Bakanlığı, aynı genelgeyi Erdoğan'ın mitingi için yayınlayamadı mı?



Virüs, Erdoğan mitinginde bulaşmıyor mu? pic.twitter.com/xfMybTcA1f — Murat Emir (@muratemirchp) August 31, 2020



وكان أردوغان دعا مواطنيه إلى استمرار الالتزام بتدابير مكافحة فيروس كورونا، وذلك خلال حديث مقتضب للمواطنين عقب أدائه صلاة الجمعة في مسجد تشامليجا الكبير، بالطرف الآسيوي لمدينة إسطنبول، وقال إن "استمرار الإمتثال للتدابير سيعود بالخير على الجميع" بحسب مانقلته وسائل إعلام مقربة من أردوغان يوم الجمعة الماضي.