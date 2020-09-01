النمسا: لدينا شكوك حول أنشطة للاستخبارات التركية بالبلاد

قال وزير داخلية النمسا كارل نيهمر: "لا يجب أن يكون لتركيا أي نفوذ في أوروبا"، مضيفا "لن نقبل بأي محاولة تركية للتأثير على مبادئنا الأساسية". وعبر عن شكوك النمسا "حول أنشطة للاستخبارات التركية في البلاد".

موضوع يهمك تزامناً مع تعثر مفاوضات سد النهضة، شهدت مصر، في وقت واحد، فيضانات بالنيل وسيولا بجنوب سيناء.وأعلنت وزارة الموارد المائية... فيضان بالنيل وسيول بسيناء واستعدادات لاستيعاب تدفق المياه مصر

وقبل أسبوعبن، طالب وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ الاتحاد الأوروبي "بأن يعيد تقييم علاقاته مع تركيا، في ضوء سلسلة الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى قلق خاص من الوضع في شرق البحر المتوسط".

وقال شالنبيرغ في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي الزائر مايك بومبيو: "يجب أن أقول إن النمسا تشعر بقلق بالغ من الوضع الخطير الذي نعتقد أنه قد يتصاعد".

وأضاف: "الإجراءات التي تتخذها دول معينة في شرق البحر المتوسط، يجب أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم علاقاته مع تركيا".