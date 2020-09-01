لقاءات مطولة لماكرون مع السياسيين اللبنانيين

يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقاءات مطوّلة في هذه الأثناء مع السياسيين اللبنانيين، مما أخّر موعد مؤتمره الصحافي الذي كان مرتقباً على الساعة الثامنة مساء بتوقيت بيروت.

وكشف مصدر رئاسي فرنسي، أن ماكرون يلتقي قادة الأحزاب اللبنانية كلاً على حدة، مؤكداً أنه يجري معهم "محادثات مكثفة ومعمقة".

وكان ماكرون قد حذر الساسة اللبنانيين مساء أمس الاثنين من احتمال فرض عقوبات عليهم إن عجزوا عن وضع البلاد على مسار جديد في غضون ثلاثة أشهر، مكثفاً الضغوط الرامية لتطبيق إصلاحات في بلد يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية شديدة.

وفي ثاني زياراته للبنان خلال أقل من شهر، احتفل ماكرون بذكرى مرور 100 عام على تأسيس الدولة بغرس شتلة شجرة أرز، رمز لبنان الذي يواجه أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

وفي وسط بيروت قرب المرفأ الذي دمره انفجار ضخم في الرابع من أغسطس/آب، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على محتجين تجمعوا خارج البرلمان للتنفيس عن غضبهم من سوء الإدارة والفساد الحكومي اللذين جرا لبنان إلى ما يعانيه من أزمات.

وكان ماكرون قال في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" أثناء توجهه إلى بيروت أمس الاثنين "إنها الفرصة الأخيرة لهذا النظام"، مضيفاً: "أدرك أني دخلت مقامرة محفوفة بالمخاطر. أضع على الطاولة الشيء الوحيد الذي أملك: رأسمالي السياسي".

وأضاف ماكرون، الذي تفقد المرفأ المدمر اليوم الثلاثاء، أنه يريد من زعماء لبنان "التزامات موثوقا بها، وآلية متابعة دقيقة"، وكذلك إجراء انتخابات تشريعية في غضون ستة إلى 12 شهراً.

وأشار في تصريحاته لـ"بوليتيكو" إلى أنه في حال عجز زعماء لبنان عن تحويل مسار البلد في غضون الشهور الثلاثة المقبلة فقد تترتب على ذلك إجراءات عقابية تشمل تعليق مساعدات الإنقاذ المالي وعقوبات على النخبة الحاكمة.

ويواجه الساسة اللبنانيون مهمة صعبة في ظل اقتصاد متداع ودمار أجزاء من بيروت بعد انفجار المرفأ وتصاعد التوتر الطائفي.

وأثمرت ضغوط ماكرون بالفعل عن اتفاق الكتل السياسية الكبرى على ترشيح مصطفى أديب رئيسا جديداً للوزراء، والذي دعا إلى الإسراع في تشكيل حكومة وتعهد بإصلاحات سريعة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

موضوع يهمك نشر الحساب الرسمي للسيدة فيروز على "فيسبوك" صوراً تظهر اللقاء الذي جمعها أمس الاثنين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون... ما زالت قوية وجميلة.. صور للقاء ماكرون بالسيدة فيروز سوشيال ميديا

واستغرق تشكيل حكومة شهوراً في السابق، لكن ماكرون قال إنه سيضغط على الساسة كي يتحركوا سريعاً في هذا الإطار، مضيفاً أنه لن يسمح بصرف الأموال التي تم التعهد بها في مؤتمر للمانحين عام 2018 في باريس دون إصلاحات.

وسبق أن زار ماكرون لبنان في أعقاب الانفجار الذي أودى بحياة ما يربو على 190 شخصاً إلى جانب إصابة ستة آلاف. وقال إن المجتمع الدولي ينبغي أن يواصل التركيز على الوضع الملح في لبنان، مضيفاً أنه مستعد للمساعدة في تنظيم مؤتمر دولي بالتنسيق مع الأمم المتحدة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل أو نهايته. وتابع "مستعد لاستضافته في باريس".

وقال ماكرون "كل شيء متوقف الآن ولبنان لم يعد قادراً على تمويل نفسه"، مضيفاً أن البنك المركزي والنظام المصرفي في أزمة وهناك حاجة لتدقيق محاسبي.

وتابع: "هناك أموال لم تذهب للأهداف المحددة لها على الأرجح، لذلك نحن بحاجة إلى معرفة حقيقة الأرقام حتى يتسنى اتخاذ إجراءات قضائية بعد ذلك".