وزير الخارجية التركي: مستعدون للحوار مع اليونان

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، إن بلاده مستعدة للحوار مع اليونان لحل الخلافات حول الحقوق والموارد في البحر المتوسط طالما أبدت أثينا استعدادها لذلك.

تشاووش أوغلو أضاف أن اليونان تحاول استفزاز تركيا عبر اتخاذ موقف يتسم بالعداء.

ويختلف البلدان العضوان في حلف الأطلسي بشدة حول حقوق السيادة على موارد الطاقة شرق المتوسط.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق، أنه سيبحث خلال اجتماعه المقبل في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، قائمة عقوبات قد يفرضها على أنقرة بسبب تصرفاتها شرق المتوسط.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية اليونانية إن "تركيا داومت على إثارة المشاكل، وهي عامل لزعزعة الاستقرار في المنطقة". وأكدت اليونان أن تركيا مستمرة في تجاهل الدعوات لفتح حوار وفي تصعيد استفزازاتها.

موضوع يهمك قالت وزارة الخارجية اليونانية إن "تركيا داومت على إثارة المشاكل، وهي عامل لزعزعة الاستقرار في المنطقة". وأكدت اليونان أن... اليونان تتهم أنقرة بمواصلة استفزازاتها.. وتعزز قواتها بصفقة مقاتلات فرنسية العرب و العالم

وأشارت إلى أن أنقرة تواصل توريط نفسها في خياراتها الخاصة وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة مما يدفع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات. ودعت تركيا إلى "الكف عن مضايقاتها اليومية والعمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة".

وشددت أثينا على أنه "لن يتم ابتزاز اليونان، وسنواصل السعي لإبرام اتفاقات بشأن ترسيم حدودنا البحرية مع جميع دول المنطقة".

ووسط تصاعد التوترات بين أنقرة وأثينا، أعلنت اليونان، الأحد، أنها ستدافع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة، كما أضافت "تخطئ تركيا إذا اعتقدت أنها تستطيع دفعنا لقبول بإجراء غير قانوني"، مشيرة إلى أن الطبيعة الجغرافية للمتوسط تفرض تعاونا متعدد الأطراف.