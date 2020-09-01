حزب تركي معارض: سياسات أردوغان تقود البلاد للمجهول

انتقد حزب "الشعوب الديمقراطي" سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الصعيد الدولي، متهما الرئيس بخلق أزمات خطيرة في الداخل.

وقال الحزب، في كلمة له بالبرلمان التركي، إن سياسات الحرب واستراتيجية التوتر والصراع في ليبيا وسوريا والعراق ومناطق بحرية شرق المتوسط تجر تركيا إلى مستقبل غير معروف.

حزب "الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد أكد أن الإصرار على هذه السياسات لا يعني أي شيء سوى الانفصال عن الواقع، معتبرا أنه من الخطأ الكبير عدم تجربة سياسات السلام بدل سياسات الحرب.

بيان الحزب أضاف أن الميزانية التي تُخصص للحرب والقصور والتباهي، تكفي لتخفيف عبء الأزمة الثقيل على الشعب.

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وكانت شركات أبحاث تركية أكدت تراجع شعبية الرئيس أردوغان، خلال شهر أغسطس، وذلك بسبب تراجع سعر الليرة التركية، والانكماش الاقتصادي في عموم القطاعات.

وأكد رئيس شركة "أوراسيا" للأبحاث، كمال أوز كيراز، الاثنين "أن الرئيس أردوغان حاز على 37.2% من الأصوات، فيما قال 42.2 إنهم لن يصوتوا للرئيس ورئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، في الإجابة على سؤال "إذا كانت الانتخابات يوم الأحد القادم، لأي حزب سياسي ستعطون أصواتكم".

وقال 36.9% إنهم سيصوتون لحزب العدالة والتنمية الحاكم، و7.1% لحليفه حزب الحركة القومية، فيما حاز أكبر أحزاب المعارضة، حزب الشعب الجمهوري 28.1%، وحزب الخير 11.4%.