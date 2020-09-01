 زلزال شدته 6.7 درجة يضرب قرب الساحل الشمالي لتشيلي

قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية إن زلزالا شدته 6.7 درجة ضرب قرب ساحل شمال تشيلي اليوم الثلاثاء. وأوضح المركز في بادئ الأمر أن شدة الزلزال سبع درجات. وأضاف أنه وقع على عمق عشرة كيلومترات.

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وقال المركز في بادئ الأمر إن شدة الزلزال سبع درجات ثم عدلها إلى 6.7 درجة. وأضاف أنه وقع على عمق عشرة كيلومترات. ولم يصدر مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي تحذيرات نتيجة الزلزال.

وقبل أسبوعين، ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة شمال غرب تشيلي، بالقرب من ساحل المحيط الهادئ. وكان مركز الزلزال على بعد نحو 5 كيلومترات غرب منطقة كويا، طبقا لما ذكرته سلطات تشيلي.

وتسبب الزلزال في إصدار تحذيرات من موجات مد عاتية (تسونامي) ولم ترد أي تقارير عن حدوث إصابات.

ويقع ساحل تشيلي على ما تسمى بـ"حلقة النار" بالمحيط الهادئ التي تتسم بارتفاع معدل النشاط الزلزالي