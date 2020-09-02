قيادي في حماس: إسماعيل هنية سيلتقي نصر الله خلال زيارته لبيروت

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان خلال تصريحات صحفية اليوم عن إمكانية عقد لقاء بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وقال حمدان :"من الطبيعي أن يلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال زيارته الحالية للبنان".

ووصل هنية العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء في زيارة هي الأولى له منذ عودته من إبعاد "مرج الزهور" عام 1993.

نرفض توطين اللاجئين الفلسطينيين خارج أراضيهم

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الأربعاء، رفضه القاطع لتوطين اللاجئين الفلسطينيين خارج أراضيهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثاني بعين التينة في بيروت.

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وقال هنية: "نرفض التوطين، والمخيمات الفلسطينية في لبنان ستبقى عنوانا على الاستقرار والأمن والتفاهم، ولا يمكن أن تتدخل في الشأن اللبناني بل تكون جسورا تمتد إلى جميع اللبنانيين".

وأوضح: "شعبنا الذي يعيش في لبنان هو ضيف عليه ويرفض أي شكل من أشكال التوطين".

ويزور هنية حاليا لبنان، على رأس وفد من حركة "حماس" الفلسطينية، لحضور اجتماع الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية، والمقرر انعقاده الخميس بالتزامن في رام الله وبيروت، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهنية، لمناقشة سبل مواجهة خطة "الضم" الإسرائيلية.

ويعيش في لبنان 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا، حسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.