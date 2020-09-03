الاتحاد الأوروبي بصف الجنائية الدولية ضد عقوبات واشنطن

أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي "يقف بجانب" المحكمة الجنائية الدولية بعد إعلان فرض عقوبات أميركية غير مسبوقة على مدعيتها العامة فاتو بنسودة.

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وقال بيتر ستانو خلال مؤتمر صحافي يومي في بروكسل إنّ "الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة كل المحاولات لتقويض النظام الدولي للقضاء الجنائي من خلال إعاقة عمل مؤسساته الرئيسية".

وقال "ما زلنا نشهد جرائم ضد الإنسانية لا تزال ترتكب عبر العالم. من الضرورة القصوى إحقاق العدالة على المستوى الدولي" مؤكدا أن "المحكمة الجنائية الدولية من الأطراف الأساسيين لمكافحة انتفاء العقاب".

وتابع "نقف بجانب المحكمة الجنائية الدولية ونحن غير مسرورين للتدابير المتخذة ضد أنشطتها".

"جرائم حرب في أفغانستان"

وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات على مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة اعتراضا على التحقيق المستمر في احتمال ضلوع جنود أميركيين بجرائم حرب في أفغانستان.

وقال ستانو "الاتحاد الأوروبي يرفض بشكل عام صلاحية العقوبات التي تفرضها دول ثالثة خارج أراضيها. وبالتالي، لا نوافق بالطبع على هذه التدابير (...) وقامت ممثليتنا في واشنطن بإبلاغ مخاوفنا".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء إدراج بنسودة ومدير إدارة الاختصاص والتكامل والتعاون في المحكمة فاكيسو موشوشوكو، على اللائحة السوداء. وبموجب هذا القرار، يفترض أن يتم تجميد أصولهما في الولايات المتحدة إن وجدت، ومنعهما من دخول النظام المالي الأميركي.

تعذيب ارتكبه سي آي ايه

وقررت المحكمة الجنائية الدولية في آذار/مارس السماح بفتح تحقيق في قضية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان، ويستهدف التحقيق الذي دعت إليه بنسودة بصورة خاصة تجاوزات يعتقد أن جنودا أميركيين ارتكبوها في أفغانستان، كما وردت مزاعم حول أعمال تعذيب ارتكبتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).

وقال رئيس هيئة الدول الأطراف في المحكمة القاضي أو غون كوون معلقا على العقوبات الأميركية "أرفض بشدة هذه الإجراءات غير المسبوقة وغير المقبولة ضد منظمة دولية تأسست بموجب معاهدات".