راب: ناقشت مع كوشنر السلام في الشرق الأوسط

أفاد بيان بريطاني، بأن وزير الخارجية دومينيك راب ناقش عملية السلام في الشرق الأوسط مع غاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس.



وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية، "إن راب وكوشنر رحبا بالاتفاق التاريخي بين إسرائيل والإمارات وناقشا الجهود الأميركية الأوسع لتسهيل العلاقات بين إسرائيل والدول العربية".

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وأضاف "أطلع وزير الخارجية السيد كوشنر على مجريات زيارته الأخيرة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وحماسه للعودة إلى التعاون بين القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية بصفتها خطوة أولى على الطريق إلى عملية سلام جديدة".



وحضر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جزءا من الاجتماع مع كوشنر.



وقال المتحدث "كان رئيس الوزراء ووزير الخارجية واضحين بخصوص التزامهما بحل الدولتين عبر التفاوض".