ترمب يعلن التطبيع الاقتصادي بين صربيا وكوسوفو

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة أن صربيا وكوسوفو اتفقتا على "تطبيع اقتصادي" إثر محادثات في البيت الأبيض استمرت يومين.

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وقال ترمب في المكتب البيضوي إن "صربيا وكوسوفو تعهدتا بتطبيع اقتصادي"، من دون تفاصيل إضافية عن ماهية هذا الاتفاق.

وأضاف "هذا فعلا تاريخي" في حضور الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو عبدالله هوتي.

واعتبر فوتشيتش أن ترمب "قام بعمل ممتاز" داعيا إياه إلى زيارة صربيا.

وترفض بلغراد الاعتراف باستقلال كوسوفو الذي أعلن العام 2008 بعد حرب خلفت 13 ألف قتيل أواخر تسعينات القرن الفائت.

وتحظى صربيا بدعم روسيا والصين، في حين أن الولايات المتحدة كانت بين أولى الدول التي اعترفت بهذا الاستقلال.