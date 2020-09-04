مليونا برميل نفط في عرض البحر .. نار تتمسك بسفينة الشحن

على الرغم من مرور ساعات طوال على اندلاع النيران في سفينة الشحن نيو دايموند التي كانت تقل أمس حوالي مليوني برميل من النفط الخام، قبالة السواحل السريلانكية، لا تزال النار مشتعلة.

فقد أكد متحدث باسم البحرية السريلانكية، الكابتن إنديكا دي سيلفا، اليوم الجمعة، أن الحريق لا يزال مشتعلا على متن الناقلة نيو دايموند التي كان على متنها طاقم من 23 فردا. وأضاف أن عضوا فلبينيا من طاقم الناقلة العملاقة فقد قبالة ساحل البلاد واعتبر ميتا.

موضوع يهمك أفادت بيانات من شركة تحليلات النفط "Vortexa"، أن كمية المنتجات النفطية الرئيسية المحتفظ بها حاليا في مخزونات عائمة في... مخزون نفط عائم في عرض البحر.. ولا شاري في الأفق طاقة

وكان دي سيلفا قال أمس، إن النيران اشتعلت مجددا في ناقلة النفط قبالة الساحل الشرقي لسريلانكا، مشددا على أن هناك حاجة إلى جهود دولية لإخمادها.

يأتي ذلك بعد أن أعلن المتحدث في وقت سابق، السيطرة على حريق في ناقلة النفط بالكامل، مضيفا أن واحدا من أفراد الطاقم في عداد المفقودين، بينما أصيب آخرون بجروح.

كما قال "لم يلحق ضرر بالجزء الذي يحوي الشحنة، وإنما فقط بغرفة المحركات وبعض المناطق حولها".

وفي السياق، أشار مصدر لوكالة رويترز طالبا عدم ذكر اسمه إلى أن الحريق "اندلع الساعة 7.45 صباحا بتوقيت الهند. وكان عبارة عن انفجار وحريق وإصابات بالغة لحقت بالطاقم".

من الكويت إلى الهند

إلى ذلك، أظهرت بيانات رفينيتيف لتتبع حركة السفن، أن الناقلة العملاقة نيو دايموند التي تستأجرها شركة إنديان أويل كورب (آي.أو.سي) الهندية تحمل ما يعادل نحو مليوني برميل من النفط.

في حين أكدت هيئة الحماية البحرية في سريلانكا من جهتها، أن السلطات ستتخذ خطوات لمنع أي تسرب محتمل للنفط من الناقلة.

وأظهرت صور التقطتها القوات الجوية السريلانكية أعمدة من الدخان الرمادي الكثيف تتصاعد من مدخنة الناقلة لكن لم تكن هناك أي إشارات على أضرار لحقت بباقي السفينة.

وذكر متحدث آخر باسم البحرية هو الكوماندر رانجيت راجاباكسا، أن النار اشتعلت في الناقلة على مسافة 20 ميلا بحريا تقريبا قبالة الساحل الشرقي لسريلانكا، وأن الجيش أرسل طائرة وسفينتين للمساعدة في جهود الإنقاذ.

يشار إلى أن "نيو داموند" كانت أبحرت من ميناء الأحمدي في الكويت وهي محملة بخام التصدير الكويتي، وفقا لبيانات رفينيتيف آيكون لتتبع حركة السفن، وكانت السفينة متجهة إلى ميناء باراديب الهندي حيث تدير الشركة الحكومية مصفاة طاقتها 300 ألف برميل يوميا.