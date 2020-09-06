على وقع لقاء المغرب.. أردوغان والسراج يبحثان مشاريع بليبيا

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، في مدينة إسطنبول، رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، وذلك قبيل انطلاق المحادثات الليبية- الليبية في المغرب.

وبحث أردوغان مع السراج استكمال المشاريع في ليبيا وبدء مشاريع جديدة.

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وتزامنت زيارة السراج مع اجتماع وفدي مجلسي النواب والدولة في المغرب، وهو اجتماع تمهيدي لاجتماعٍ قادم في جنيف تشارك فيه لجنةُ الحوار من مجلسي النواب والدولة.

وسيتمُ خلال الاجتماع التأكيد على وقف إطلاق النار وإخراجِ القوات الأجنبية من ليبيا وعلى رأسها القواتُ التركية والجماعات الإرهابية والمرتزقة.

وكان السراج، التقى بالرئيس التركي، بقصر وحيد الدين في إسطنبول قبل نحو شهر وأكد من تركيا على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية، وفق مخرجات اجتماع برلين وقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن السراج وأردوغان ناقشا عمل مذكرتي التفاهم العسكرية والبحرية الموقعتين في نوفمبر الماضي بين الوفاق وتركيا.

وبحث الطرفان سبل عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا.