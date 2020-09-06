بريطانيا.. قتيل و7 جرحى بحادث طعن في مدينة برمنغهام

ذكرت الشرطة البريطانية اليوم الأحد أن رجلا قُتل وأصيب 7 آخرون في سلسلة من حوادث الطعن في برمنغهام بوسط إنجلترا.

وقال شرطة وست ميدلاندز: "يمكننا الآن أن نؤكد أننا بدأنا تحقيقاً في جريمة قتل عقب أحداث الليلة الماضية".

وأضافت: "رجل توفي وأصيب رجل وامرأة بجروح خطيرة. وأصيب خمسة آخرون أيضاً".

كما قالت الشرطة إنها تبحث عن المشتبه به. وأفاد رئيس الشرطة ستيف غراهام أنه تم فتح تحقيق بالقتل مشيراً إلى عدم وجود أي مؤشر على أن الحادثة مرتبطة "بالإرهاب".

وأضاف: "يبدو أنه كان هجوماً عشوائياً" حيث إن ضحايا وقائع الطعن اختيروا عشوائيا على ما يبدو، مضيفاً أن الهجمات لم تستهدف طائفة بعينها وليست مرتبطة بالعصابات فيما يبدو.

وكانت الشرطة البريطانية قد أفادت في الساعات الأولى من اليوم الأحد، بتعرّض عدد من الأشخاص للطعن في مدينة برمنغهام.

We are aware of a number of injured people, but at the moment we are not in a position to say how many or how serious. However, all emergency services are working together at the scene, and making sure that those who are injured receive medical care. More: https://t.co/5CGvN5y0el — West Midlands Police (@WMPolice) September 6, 2020

وأضافت أن هناك استنفارا لكل فرق الطوارئ بموقع الحادث لضمان تلقي المصابين الرعاية اللازمة.

وأشارت الشرطة إلى "حادث كبير". وقالت الشرطة في بيان، إنها تلقت بلاغا عند الساعة 00:30 بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت غرينتش) بشأن تعرّض شخص للطعن في وسط المدينة، قبل أن تُبلّغ بحصول حوادث أخرى مشابهة بعد وقت قصير.

وأظهرت تسجيلات مصورة، بثتها شبكات التلفزيون البريطانية، مناطق واسعة من وسط المدينة مغلقة، بينما انتشر عناصر شرطة ارتدوا بزات مخصصة لغرض التحليل الجنائي.

وأفادت شرطة منطقة ميدلاند الغربية "لا يزال العمل جاريا لتحديد ما حصل، وقد نحتاج لبعض الوقت لنكون في وضع يسمح لنا بتأكيد أي شيء. لن يكون من المناسب التكهن بأسباب الحادث في هذه المرحلة المبكرة".