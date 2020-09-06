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استنفار القوات اليونانية تحسباً للتحركات التركية

المصدر: دبي - قناة العربية
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وضعت اليونان قواتها في حالة استنفار عشية مناورات تجريها تركيا، اليوم الأحد، بمشاركة قبرص التركية.

يأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام تركية، بعضها مقرب من حكومة أردوغان، أن أنقرة تنقل دبابات إلى الحدود مع اليونان.

تعبيرية تعبيرية

مصادر عسكرية تركية نفت إرسال دبابات نحو الحدود مع اليونان، مضيفة أن تحريك الدبابات بولاية "ملاطية" مخطط له من قبل.

وكانت صحيفة "هبرلار" التركية قالت إن قافلتي دبابات، انتقلت من ولاية هاتاي الجنوبية مع سوريا، إلى ولاية إدرنة الحدودية مع اليونان.

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وقال في كلمة خلال افتتاحه "مدينة طبية" في إسطنبول ونقلها التلفزيون: "إن تركيا وشعبها مستعدان لأي سيناريو والنتائج المترتبة عليه".

بالتزامن مع ذلك، يتوجه وزير الخارجية اليوناني إلى نيويورك لإجراء محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسط توترات مع تركيا، حيث أعلن مسؤولون عسكريون أتراك أنهم سيبدأون، الأحد، التدريبات العسكرية التي تستمر 5 أيام في المتوسط.

كلمات دالّة

#مناورات_تركية, #شرق_المتوسط, #تركيا, #اليونان, #شرق المتوسط
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