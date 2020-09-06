بوريل: علينا استخدام قوتنا لردع تركيا

شدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الأحد، على ضرورة استخدام قوة الاتحاد لردع تركيا، معتبرا أن العقوبات ستكون إحدى وسائل الردع.

وأضاف بوريل أن تركيا وروسيا تريدان إحياء إمبراطوريات الماضي.

قبيل ذلك قال دبلوماسي أوروبي لمراسلنا الأحد إن "القمة الأوروبية المقبلة ستبحث آليات العصا والجزرة للتعامل مع تركيا". وأضاف أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آليات العقوبات وعرض الحوار الشامل. كما دعاه إلى خفض التوتر ووقف الأعمال الاستفزازية".

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واقترح رئيس المجلس الأوروبي مؤتمرا متعدد الأطراف لحل الأزمة في شرق المتوسط.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أعلن الأحد، أن المجلس الأوروبي المقرر عقده في نهاية أيلول/سبتمبر سيخصص في المقام الأول للمسألة التركية والتوتر في شرق البحر المتوسط، خاصة درس فرض عقوبات على أنقرة.

وقال لودريان لإذاعة "فرانس أنتر": "خلال المجلس الأوروبي نهاية الشهر الجاري، سيكون الملف المطروح، ملف تركيا". وأوضح قائلاً: "لقد أعددنا هذا الملف التركي منذ عدة أيام مع وزراء الخارجية في برلين لتعداد أدوات الرد التي يمكن أن نستخدمها حيال تركيا".