اشتباك مسلح في منطقة الطريق الجديدة ببيروت.. والجيش يتدخل

تدخل الجيش اللبناني لفض اشتباك مسلح وقع مساء اليوم الاثنين في منطقة كاراج درويش في الطريق الجديدة ببيروت، حيث سمعت أصوات رشقات رشاشة في المكان.

شاهد | اشتباك مسلح في الطريق الجديدة بـ #بيروت ومصادر صحفية تتحدث عن تدخل الجيش#لبنان pic.twitter.com/MMhI5458jB — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) September 7, 2020

وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن سقوط عدد من الإصابات، بينهم قتيل، فيما ناشد أهالي المنطقة الجيش اللبناني بالتدخل فورا لحمايتهم من نيران المسلحين.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية محلية، أنه تم استخدام أسلحة رشاشة ومتوسطة في الاشتباك، في حين أظهرت تسجيلات مصورة انتشارا للجيش اللبناني وعرباته العسكرية في منطقة الاشتباك.

ولم يعرف حتى الساعة سبب وقوع الاشتباكات التي سمع فيها إطلاق قذيفة متوسطة في الحي البيروتي مع استمرار الاشتباكات.

وسجل سقوط عدد من الجرحى جراء الإشكال، وقد نقلوا إلى المستشفيات.

وانتشر الجيش اللبناني في منطقة جسر الكولا بعدما قطعه مجهولون، كما فرض طوقا أمنيا في شارع كاراج درويش لضبط الوضع.

إطلاق نار كثيف

أما في الشمال اللبناني وتحديدا في منطقة القبة في مدينة طرابلس، فقد وقع إشكال تطور إلى إطلاق نار كثيف.

وذكر الجيش اللبناني في بيان، أن "إشكالا بين مجموعة من الشبان في منطقة القبة تطور إلى إطلاق نار كثيف".

وأضاف البيان أن "وحداته تدخلت وسيرت دوريات وعمدت إلى دهم منزل مطلق النار من دون العثور عليه، وبدأت بتعقب المتورطين في الإشكال لتوقيفهم".

#لبنان | الصور الأولية للاشتباكات في الطريق الجديدة بـ #بيروت وأنباء عن وقوع إصابات pic.twitter.com/vNH8fzPwEi — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) September 7, 2020

وفي الأول من سبتمبر الجاري، أفادت وسائل إعلام لبنانية حكومية بسماع إطلاق نار في منطقة خلدة جنوبي بيروت، التي شهدت اشتباكات عنيفة أواخر أغسطس الماضي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن دورية للجيش اللبناني تدخلت لتهدئة الوضع في خلدة، عقب اشتباكات شهدتها المنطقة الأسبوع الماضي وأدت إلى مقتل شخصين.

وفي أواخر أغسطس الماضي، كانت الاشتباكات التي وقعت في خلدة، حيث قتل فتى يبلغ من العمر 13 عاما، باعثا لموجة نشطة من الاتصالات بين ساسة لبنانيين سعوا لاحتواء التوتر.

وقال الجيش اللبناني، إن المشكلة نتجت عن خلاف على ملصق وضعه مناصرو حزب الله احتفالا بذكرى عاشوراء.