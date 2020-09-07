بريطانيا.. اعتقال مشبوه بعمليات الطعن في برمنغهام

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الاثنين توقيف رجل يبلغ 27 عاماً يُشتبه في أنه منفّذ عمليات الطعن التي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح خطيرة ليل السبت الأحد في برمنغهام، ثاني مدن المملكة المتحدة.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز "أوقفنا رجلاً يُشتبه في ارتكابه (عملية) قتل وسبع محاولات قتل خلال سلسلة هجمات بالسكين في برمنغهام". ويبدو أنه تم استهداف الضحايا "بشكل عشوائي"، وفق الشرطة.

وقُتل رجل يبلغ 23 عاماً بعدما طُعن فيما أُصيب رجل وامرأة يبلغان 19 و32 عاماً، بجروح خطيرة بسلاح أبيض ولا يزالان في المستشفى في حال حرجة. وأُصيب خمسة أشخاص آخرين تراوح أعمارهم بين 23 و33 عاماً، بجروح أقل خطورة.

ونشرت الشرطة مساء الأحد مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة يظهر فيها المشتبه به وتلقت "الكثير من الردود".

وأشارت إلى أن "أحد هذه الخيوط قادنا إلى حيّ سيلي أوك هذا الصباح حيث تم توقيف رجل".

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وأفاد رئيس الشرطة ستيف غراهام أنه تم فتح تحقيق بالقتل، مشيراً إلى عدم وجود أي مؤشر على أن الحادثة مرتبطة "بالإرهاب".

وأضاف: "يبدو أنه كان هجوماً عشوائياً"، حيث إن ضحايا وقائع الطعن اختيروا عشوائيا على ما يبدو، مضيفاً أن الهجمات لم تستهدف طائفة بعينها وليست مرتبطة بالعصابات فيما يبدو.

وكانت الشرطة البريطانية قد أفادت في الساعات الأولى من اليوم الأحد، بتعرّض عدد من الأشخاص للطعن في مدينة برمنغهام.

ووقعت الهجمات في عدة أماكن في المدينة.