مقتل اثنين من قوات الصومال وإصابة ضابط أميركي في انفجار

ذكر مسؤول بحكومة ولاية أرض جوبا بالصومال أن جنديين من القوات الخاصة الصومالية قتلا وأصيب ضابط أميركي بجروح خطيرة في انفجار سيارة ملغومة، اليوم الاثنين، خارج قاعدة عسكرية في جنوب البلاد.

وأصيب آخران في الهجوم الذي وقع في قرية جناي عبد الله، على بعد 60 كيلومترا تقريبا من مدينة كسمايو الساحلية، عاصمة ولاية أرض جوبا.

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وقال محمد أحمد صبري مدير الاتصالات بقصر الولاية لرويترز عبر الهاتف "قتل جنديان من قوات دنب (الخاصة) وأصيب آخران. أصيب ضابط أميركي بجروح خطيرة".

وأضاف أن السيارة الملغومة انفجرت خارج قاعدة القوات الخاصة.