نافالني يستفيق من الغيبوبة وسط توتر روسي ألماني متصاعد

استفاق المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي تقول ألمانيا إنه تعرض للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك"، من غيبوبة مستحدثة طبياً وفُصل عن جهاز التنفس الاصطناعي، وفق ما أفاد المستشفى الألماني حيث يتلقى العلاج اليوم الاثنين.

ومَرِض نافالني (45 عاماً)، وهو ناشط محارب للفساد وأحد أشد معارضي الرئيس الروسي، خلال استقلاله طائرة في سيبيريا الشهر الماضي، وخضع للعلاج في البداية في مستشفى في سيبيريا قبل نقله إلى برلين.

وقال مستشفى "شاريتيه" ببرلين في بيان اليوم إن نافالني "يستجيب للمحفزات اللفظية"، مشيراً إلى أن حالته "تحسنت".

رغم ذلك، قال المستشفى إنه من السابق لأوانه تحديد التأثير الطويل الأمد لعملية التسميم.

وتحدثت ألمانيا الأسبوع الماضي عن "أدلة قاطعة" على أن الخصم الأبرز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعرّض للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" الذي استخدم من قبل أجهزة روسيا السرية في الهجوم على العميل السابق سيرغي سكريبال الذي تعرّض لحادث مشابه في مدينة سالزبري الإنجليزية العام 2018.

من جهتهم، قال مساعدو نافالني إنّ استخدام "نوفيتشوك" يظهر أن أجهزة الأمن الروسية وحدها مسؤولة عن الهجوم، لكن الكرملين نفى ذلك بشدة.

وصرّح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين: "كل محاولات ربط روسيا بأي طريقة كانت بما حصل غير مقبولة في نظرنا". وأكد أن هذه المحاولات "عبثية".

واتهم مسؤولون روس ألمانيا بالتباطؤ في نشر نتائج تحقيقاتها رغم طلب من النيابة العامة الروسية.

وبحسب بيسكوف، فإن موسكو لم تتلقَ بعد هذه العناصر لكنها تنتظر أن تقدّم ألمانيا المعلومات اللازمة لروسيا "في الأيام المقبلة". وأضاف "ننتظرها بفارغ الصبر".

واشتدت المواجهة الألمانية الروسية بشأن نافالني الأحد بعدما وجهت برلين إنذاراً إلى موسكو بفرض عقوبات إذا لم تقدّم الأخيرة "في الأيام المقبلة" توضيحات حول قضية تسميمه.

مشروع أنابيب الغاز على مفترق طرق

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "تحديد مهل أمر لا يساعد أحداً. لكن إذا لم يساهم الجانب الروسي في الأيام القليلة المقبلة في توضيح ما حدث، فسنضطر إلى مناقشة ردّ مع شركائنا".

وأضاف أنه إذا ما تقرَّر فرض عقوبات فلا بد من أن تكون "محددة" الأهداف.

كما أكد أن "أي استبعاد مسبق" لتداعيات محتملة لقضية نافالني على مشروع خط الغاز نورد "ستريم 2" بين روسيا وأوروبا "سيكون أمراً خاطئاً".

والاثنين، أعلن الناطق باسم المستشارة الألمانية أن أنغيلا ميركل لا تستبعد أيضاً أن تكون هناك تداعيات على مشروع أنابيب غاز "نورد ستريم 2".

موضوع يهمك قال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف للصحافيين اليوم الاثنين، إن روسيا وسوريا تعملان لاستعادة حوالي 40 من منشآت... سوريا تستعين بروسيا لاستعادة 40 منشأة نفطية طاقة

ومشروع "نورد ستريم 2" هو خط أنابيب غاز بكلفة 10 مليارات يورو بات إنجازه وشيكاً تحت بحر البلطيق، يفترض أن يضاعف شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.

بدورهم، أعرب قادة غربيون عن قلقهم حيال ما وصفه حلفاء نافالني بأنه أول استخدام معروف للأسلحة الكيمياوية ضد معارض بارز على الأراضي الروسية.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الأحد: "من الصعب جداً" التفكير في تفسير آخر "معقول" غير ذلك، مضيفاً "من الواضح أن نوفيتشوك قد تم استخدامه".

وفي نفس السياق، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون روسيا بشرح كيفية تسميم المعارض نافالني.

كما استدعت وزارة الخارجية البريطانية الاثنين السفير الروسي في لندن لتقديم إيضاحات عن تسميم نافالني، كما أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الذي أعرب عن "ارتياحه" لخروج المعارض من غيبوبته.

وكتب راب عبر "تويتر" أن السلطات البريطانية استدعت أندريه كيلين "لتعرب له عن القلق العميق لتسميم أليكسي نافالني" مطالبا موسكو بـ"تحقيق شفاف وشامل".