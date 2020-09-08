أرملة عرفات: الراحل ما كان ليقبل ما نتعرض له من السلطة

كشفت سهى عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الثلاثاء، في تصريحات خاصة لها مع "العربية"، أنها تعرّضت لحملة شرسة على مواقع التواصل، قائلة: "إن الرئيس الراحل أبو عمار ما كان ليقبل ما نتعرض له من السلطة"، بحسب تعبيرها.

موضوع يهمك رفضت سهى عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أن يُحرق أي علم عربي بيد الفلسطينيين.وقالت في مقابلة مع... سهى عرفات: هكذا كان سيتعامل أبو عمار مع اتفاق الإمارات وإسرائيل العرب و العالم

وأضافت عرفات أنه تم توقيف شقيقها بعد مقابلة لها مع "العربية"، مشددة على أن ما ذكرته عنه لم يكن لأهداف شخصية.

"قرار انتقامي"

يشار إلى أن الرئاسة الفلسطينية، كانت أعلنت نقل شقيق سهى عرفات السفير جبران الطويل من سفارة دولة فلسطين في جمهورية قبرص إلى مقر وزارة الخارجية، وكذلك نقل ملفه من الصندوق القومي الفلسطيني بمنظمة التحرير الفلسطينية إلى وزارة الخارجية، وفقا لأحكام قانون السلك الدبلوماسي النافذ.

وفي رد على الإجراء، تساءلت سهى عرفات عن صيغة القرار الذي وصفته بـ"الانتقامي" والذي يهدف إلى ممارسة أقسى درجات الإذلال بحق شقيقها.

إلى ذلك، شددت عرفات على أن قرار نقل ملف شقيقها الوظيفي من الصندوق القومي الفلسطيني إلى وزارة الخارجية يقضي عليه وعلى مستقبله لأسباب خفية ومبيتة.