الجيش اللبناني: إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية داخل أراضينا

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أن إحدى طائراته المسيرة سقطت داخل لبنان خلال "أنشطة عمليات" على الحدود، بينما قال الجيش اللبناني إنه أسقط الطائرة داخل الأراضي اللبنانية.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "لا خطر من تعرض أي معلومات للاختراق" إثر سقوط الطائرة المسيّرة، دون أن يفصح عن تفاصيل.

من جهته، قال الجيش اللبناني في بيان إن الطائرة المسيرة انتهكت المجال الجوي اللبناني فوق بلدة عيتا الشعب.

وأضاف أن "عناصر أحد مراكز الجيش أسقط المسيرة الإسرائيلية على مسافة تبعد 200 متر من الخط الأزرق داخل الأراضي اللبنانية".

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ووقعت أحداث مشابهة على الحدود بين البلدين قبل أسبوعين.

وفي 27 تموز/يوليو الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه خاض "قتالا" على الحدود مع لبنان بعد إحباط محاولة تسلل "خلية إرهابية" عبر الحدود. واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ حزب الله "يلعب بالنار".

إلا أنّ حزب الله نفى خوضه أيّ اشتباك مع الجانب الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية للبنان، وكذلك التقارير عن إحباط محاولة تسلّل لعناصره.

وجاءت الأنباء عن تبادل إطلاق النار وقتذاك، في أعقاب تقارير إعلامية إسرائيلية رجّحت رداً محتملاً من حزب الله بعد مقتل أحد عناصره قبل أيام في غارة جوية قرب دمشق، اتّهم إسرائيل بشنّها وتعهّد بالرد عليها.

هذا، وكانت إسرائيل أعلنت حال التأهب القصوى على حدودها الشمالية وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة قبل أن تعود وتخفف من انتشار قواتها لاحقاً.