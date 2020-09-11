الجيش الأردني للعربية: ارتفاع درجة الحرارة وراء انفجار الزرقاء

صرحت مصادر الجيش الأردني للعربية، الجمعة، بأن سبب انفجار الزرقاء هو ارتفاع درجات الحرارة.

وقال الجيش الأردني إنه تقرر تشكيل لجنة تحقيق في انفجار الزرقاء.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، إن انفجارا وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة - الجيش العربي، يقع شرق مدينة الزرقاء.

وأضاف العضايلة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات. وقال: "وفقا للقيادة العامة فإنه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار".

ونفى الجيش الأردني لاحقا رواية التماس الكهربائي.

وأغلقت الأجهزة الأمنية مداخل ومخارج مكان وقوع الحادث، ليتسنى لكوادر الدفاع المدني الوصول إلى الحريق.

لا إصابات جراء الانفجار

من جانبه، أكد مصدر طبي لـ"العربية.نت"، عدم وصول أية إصابة إلى المستشفيات حتى هذه اللحظة.

كما صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي أن انفجاراً وقع فجر اليوم الجمعة في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء.

وأكد المصدر أن المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان، وشكلت لجنة للوقوف على أسباب الانفجار.

ودعت القوات المسلحة إلى عدم تداول المعلومات غير الصحيحة إلا من المصادر الرسمية، وسنوافيكم بأية تفصيلات لاحقاً.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقاطع فيديو تظهر انفجارات قالوا إنها وقعت في مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمان.

وفي وقت لاحق، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بياناً ثانياً أكدت فيه عدم تسجيل إصابات في حادث الانفجار الذي وقع فجر اليوم الجمعة في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك بمدينة الزرقاء.

وقال شاهد عيان تحدث في مقطع فيديو صوره بنفسه، إنه سمع صوت انفجار قوي ناحية منطقة "خو".

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت من قبل بأن الانفجار وقع خارج المواقع السكنية في المدينة، فيما تشير ترجيحات إلى أنه قد وقع في أحد مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة.