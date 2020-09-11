أميركا تدخل وسيطة في المتوسط .. وتركيا "تناور"

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، أنها ستنفذ مناورات بالذخيرة الحية في شرق المتوسط انطلاقاً من الغد وحتى 14 سبتمبر/أيلول، في وقت يبدأ فيه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السبت زيارة لتركيا بهدف التوسط لخفض التصعيد مع اليونان ودول أوروبية أخرى.

وفي هذا السياق، أعربت تركيا عن امتعاضها من البيان الأوروبي الصادر أمس بشأن أزمة شرق المتوسط، مؤكدة استعدادها للحوار.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن البيان الصادر عن اجتماعات كورسيكا برئاسة فرنسا "جاء منحازاً". وأكد جاويش أوغلو استعداد تركيا "لحوار مباشر مع اليونان بدون شروط".

وأوضحت أن "العبارات الواردة في البيان المشترك منحازة ومنفصلة عن الواقع، وتفتقد لأساس قانوني".

وأضافت: "ندعو اليونان إلى التخلي عن مطالبها غير المشروعة والمبالغ فيها في المناطق البحرية"، داعية دول الاتحاد الأوروبي لدعم مطالب اليونان في "التخلي عن نهجها أحادي الجانب".

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، إنه يتعين على أثينا سحب سفنها الحربية المحيطة بسفينة المسح التركية أوروتش رئيس لنزع فتيل التوتر.

يأتي هذا بينما سيبحث البرلمان الأوروبي، الثلاثاء المقبل، أزمة شرق المتوسط.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط، قد قالت أمس الخميس، إن التكتل سيعد قائمة بعقوبات جديدة على تركيا في نهاية سبتمبر/أيلول إذا لم تعد أنقرة لطاولة التفاوض لحل النزاع الإقليمي مع اليونان وقبرص.

وتصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بعد إرسال سفينة مسح تركية للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق في شرق المتوسط تطالب بالسيادة عليها اليونان وقبرص.

واجتمعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط، وعددها سبعة، في كورسيكا بفرنسا، وأكدوا في بيان مشترك نشر الخميس "دعمهم الكامل وتضامنهم مع قبرص واليونان في مواجهة الانتهاكات المتكررة لسيادتهم، وكذلك الأعمال التي تنطوي على مواجهة التي تقوم بها تركيا".

وأضاف البيان "نعتقد أنه في ظل عدم إحراز تقدم في إشراك تركيا في الحوار وما لم تنهِ أنشطتها الأحادية، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لوضع قائمة بالإجراءات العقابية الإضافية التي يمكن مناقشتها في المجلس الأوروبي يومي 24 و25 سبتمبر/أيلول".

من جهته، كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد قال أمس للبرلمان الأوروبي، إن بلاده مستعدة للحوار مع الاتحاد لكن بدون شروط مسبقة.

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واعتبر جاويش أوغلو أن الاتحاد الأوروبي لا يتمتع بالاختصاص القضائي لنظر مسألة الحدود البحرية بين تركيا واليونان، وأن عليه أن يلتزم الحياد في نزاع شرق المتوسط.

وفي كلمة أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي عبر رابط فيديو، قال جاويش أوغلو، إن تركيا مستعدة لحوار "غير مشروط" مع اليونان والاتحاد الأوروبي، كما أنها "مستعدة لخفض التوتر".

وأعرب عن دعمه للوساطة الألمانية، مضيفاً: "مستعدون للحوار دون شروط مسبقة". كما اعتبر جاويش أوغلو أن "اليونان تبني تحالفات من أجل عزل تركيا".