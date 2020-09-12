بريطانيا.. الشرطة تعتقل رجلاً في محاولة تفجير

قالت الشرطة البريطانية، إن قوة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على رجل، اليوم السبت، للاشتباه في محاولته تنفيذ تفجير من خلال طرد أُرسل إلى عنوان في شمال لندن الأسبوع الماضي.

وذكرت الشرطة أن الرجل، وهو في العشرينيات من عمره، اعتُقل في كمبردج بوسط إنجلترا للاشتباه به فيما يتعلق بإرسال طرد مريب إلى عقار في منطقة كريكلوود بشمال لندن، الخميس.

وأضافت في بيان: "انتقل الضباط المتخصصون وأبطلوا ما اعتبروه عبوة ناسفة صغيرة بدائية الصنع".

كما ذكرت أن المشتبه محتجز في مركز شرطة جنوب لندن وأن الضباط يبحثون عن عناوين في كامبريدج.