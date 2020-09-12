اسطنبول تضع حدوداً للتجمعات مع انتشار فيروس كورونا

منع محافظ اسطنبول شركات القوارب من استضافة حفلات الزفاف والتجمعات المماثلة في إطار إجراءات جديدة لمكافحة انتشار كوفيد – 19 في أكثر مدن تركيا اكتظاظا بالسكان.

كما أعاد مكتب المحافظ فرض حظر على الحفلات الموسيقية والمهرجانات في الأماكن المفتوحة. وقال بيان صادر عن المكتب في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، إن القيود ضرورية، لأن المواطنين لم يلتزموا بشكل كاف بالاحتياطات، مثل التباعد الجسدي، وبسبب زيادة حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس.

وبدأت الإصابات والوفيات بفيروس كورونا تتزايد في تركيا بعد أن خففت الحكومة القيود على النشاط العام في يونيو /حزيران، وعادت إلى المستويات التي كانت عليها في منتصف مايو/ أيار.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة عن 56 حالة وفاة، و1671 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب الوباء إلى 6951 وفاة، وحالات الإصابة إلى ما يقرب من 290 ألفا.

وأشار المسؤولون إلى حفلات الخطوبة وحفلات الزفاف كمصدر رئيسي للإصابات الجديدة، وفرضوا قيودا على التجمعات الاجتماعية. وتحول البعض إلى إقامة الاحتفالات على قوارب الحفلات التي تجوب مضيق البوسفور الخلاب في اسطنبول، والذي يقسم المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 16 مليون نسمة.