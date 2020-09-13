نسبة التحرش بالأطفال ترتفع في تركيا.. وإسطنبول تتصدر

ارتفعت نسبة الاعتداء الجنسي على الأطفال في تركيا، بنسبة 43% خلال 7 سنوات، وفق إحصاءات رسمية، وشكلت المدن المطلة على بحر مرمرة، لاسيما إسطنبول، النسبة الأكبر لأعداد الأطفال الذين تعرضوا للتحرش.

وصلت عدد الدعاوى التي رُفعت إلى المحاكم الجزائية، بجرم " التحرش بالأطفال"، عام 2019، إلى 15 ألفا و651 دعوة، وبينما ملأت ملفات التحرش بالأطفال المحاكم، وارتفعت نسبة قضايا "التحرش الجنسي"، خلال الفترة ما بين 2012 و2019، إلى 43%.

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وفق بيانات وزارة العدل، فإن 46.3%، من القضايا التي رُفعت عام 2019، تحت اسم "جرائم ضد الحصانة الجنسية"، شكلت حالات اعتداء جنسي على الأطفال.

كما بلغت نسبة جرائم استغلال الأطفال جنسياً، 0.8%، من إجمالي عدد الجرائم في القضايا المرفوعة، بموجب قانون العقوبات التركي خلال عام 2019.

وقالت صحيفة BİRGÜN في تقرير لها، إن "الزيادة في عدد الجرائم، والقرارات المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال في المحاكم الجنائية، مع مرور كل عام، يكشف مرة أخرى الصورة المخيفة، وعليه، بلغ عدد الجرائم في المحاكم الجنائية عام 2019، أعلى مستوى له في السنوات الثماني الماضية.

في حين بلغ عدد الجرائم في القضايا التي فُتحت عام 2012، 17 ألفاً و589 جريمة، وارتفع عدد الجرائم في الدعاوى المرفوعة العام الماضي، إلى 22 ألفاً و689 جريمة، وفي القضايا المرفوعة عام 2019 بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال، تم إصدار ما مجموعه 15 ألفًا و651 إدانة".

أما الانتشار الجغرافي للجرائم، فكانت منطقة مرمرة (تضم ولايات إسطنبول، بورصة، يالافا، تكيرداغ) أكثر المناطق التي شهدت جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، بـ 5 آلاف 157 إدانة، وجاءت منطقة بحر إيجة (إزمير، موغلا)، في المرتبة الثانية، بـ 2437 إدانة.

في حين بلغ عدد الجرائم من نفس النوع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ووسط الأناضول، ألفين و 205 إدانات، و ألفين و272 إدانة، على التوالي، و 696 إدانة، في شرق الأناضول، و216 في جنوب شرق الأناضول.