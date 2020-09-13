بومبيو: نشعر بالقلق بشأن أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن قلقه إزاء أنشطة التنقيب التركية في شرق البحر المتوسط، مشدداً على أن التوترات في المنطقة لن تجلب حلولا لمشاكل شرق البحر المتوسط.

وأضاف بعد لقائه الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في نيقوسيا إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء اليونان بشأن التوترات المتزايدة في المنطقة.

وشدد الوزير الأميركي على ضرورة وجود اتفاق بشأن القضايا البحرية، معلنا تأييد الحل الدبلوماسي.

وخلال اللقاء تم الإعلان عن مذكرة تفاهم لإقامة مركز تدريب للأمن البحري في قبرص في لارنكا.

أوروبا تحذر تركيا

موضوع يهمك نددت قبرص اليوم السبت بإعلان تركيا إجراء مناورة بحرية بالذخيرة الحية قبالة ساحل الجزيرة الشمالي، معتبرةً أن هذه... مناورات قبرصية أميركية في البحر المتوسط.. وأخرى تركية العرب و العالم

وفي وقت سابق، أكدت الدول الأوروبية السبع المطلة على المتوسط في ختام قمتها حول الأوضاع شرق المتوسط، استعدادها لفرض عقوبات على تركيا ما لم تتراجع عن "تحركاتها الأحادية" في المنطقة، وأكدت الدول الأوروبية السبع الأعضاء في مجموعة "ميد 7" في بيان ختامي صدر عقب القمة التي عقدت اليوم الخميس في جزيرة كورسيكا الفرنسية، دعمها الكامل وتضامنها مع قبرص واليونان في وجه التعديات المتكررة على سيادتهما وحقوقهما السيادية والأعمال التصعيدية من جانب تركيا.

ودعت المجموعة دول المتوسط إلى احترام القانون الدولي، خاصة القانون البحري الدولي، وحثتها على حل النزاعات عن طريق الحوار والتفاوض، ورحب قادة الدول السبع بجهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي وألمانيا بهدف استئناف الحوار بين اليونان وتركيا حول قضية المنطقة البحرية.