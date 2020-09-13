كورونا يطال 90 من اليونيفيل في لبنان.. والمنظمة: باقون

أكدت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الأحد، نقلا عن الناطق باسم قوات اليونيفيل، إصابة 90 جنديا من قوات حفظ السلام بفيروس كورونا المستجد.

موضوع يهمك أكدت واشنطن أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان "اليونيفيل" ستتمكن من تقليص ترسانة حزب الله وستتمكن... واشنطن: اليونيفيل ستتمكن من تقليص ترسانة حزب الله بلبنان العرب و العالم

وشددت المنظمة على أن جميع أنشطة اليونيفيل المتعلقة بتنفيذ ولايتها وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 مستمرة ولم تتأثر.

وكان لبنان قد سجل أكثر من 23 ألف إصابة بالوباء منذ ظهوره أول مرة قبل أشهر، وكذلك أكثر من 239 وفاة.

يشار إلى أنه بناء على طلب من حكومة لبنان، يتم تجديد ولاية اليونيفيل سنوياً من قبل مجلس الأمن الدولي.

أما اليونيفيل، فهي قوات دولية متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام، تواجدت في جنوب لبنان بعد الحرب الإسرائيلية عام 2006.

ومهمتها رصد وقف الأعمال العدائية، وكذلك مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان، وتنسيق مع حكومة لبنان وحكومة إسرائيل. أيضاً تقديم مساعدتها على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين، ومساعدة حكومة لبنان في تأمين حدودها وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو الأعتدة ذات الصلة إلى لبنان دون موافقته.

تدريبات وتنسيق

يذكر أن وحدات القطاع الشرقي في اليونيفيل كانت نفذت الأسبوع الماضي، تدريبا مع القوات المسلحة اللبنانية على التخلص من المتفجرات، في مقر القطاع الشرقي الواقع في إبل السقي.

وخلال التدريب الذي استمر 4 أيام، قام مدربون من وحدة الهندسة الإسبانية العاملة في اليونيفيل بتعليم المشاركين الجوانب الأساسية لإزالة الألغام، من خلال جلسات عملية حول استخدام أجهزة الكشف عن المعادن وتقنيات الحفر.

إلى ذلك، وأثناء تمديد ولاية اليونيفيل لسنة أخرى، دعا مجلس الأمن الدولي في 28 آب/أغسطس الماضي، القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل إلى تعزيز إجراءاتهما المنسقة.